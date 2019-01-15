Gelibolu Belediyesi araç filosunu genişletiyor

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçe Belediyesi, zorlu arazi koşullarının yanı sıra yol hizmetlerinde de kullanmak üzere araç filosuna damperli bir kamyon kattı.

Gelibolu Belediyesi, araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne, damperli bir kamyon alındı. Araç filosuna katılan kamyonu, zorlu arazi koşullarının yanı sıra yol hizmetlerinde de kullanılacak.

Gelibolu'ya daha kaliteli hizmet üretmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, "Belediyemizin makina ve araç parkını güçlendirmeye devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan yeni kamyonun ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()

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