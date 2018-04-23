Gelibolu Belediye Başkanı Özacar'dan 23 Nisan kutlaması

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, "Milli egemenlik ve bu bayram hepimiz için anlamlı, kıymetli ve ilelebet korunacak değerlerdir" dedi.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, TBMM’nin kuruluşunun 98'inci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan, sadece Meclisin açılış tarihi değil, Cumhuriyetin ve çağdaş Türkiye'nin kuruluşunun ilk adımıdır. Ulusumuzu aydınlığa çıkaran süreçte önemli bir kilometre taşıdır. 23 Nisan, millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetin temelinin atıldığı, özgürlük ve bağımsızlık ateşinin, milli egemenlik ile taçlandırıldığı bir gurur günüdür. 23 Nisan 1920’de kurulan Gazi Meclisin, Atatürk ve arkadaşları önderliğinde ortaya koyduğu kararlı irade, kısa zaman içinde gerek kurtuluş, gerek ülkenin çağdaşlığı adına önemli ve eşsiz başarılara imza atmıştır. Atalarımızın kanları ve mücadeleleriyle elde edilen Milli egemenlik ve aynı zamanda dünyada ilk kez çocuklara da armağan edilen bayram hepimiz için anlamlı, kıymetli ve ilelebet korunacak değerlerdir. Dün olduğu gibi bugünde ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ ve ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarından vazgeçmiyoruz. Öte yandan geleceğin teminatı çocuklarımızın bayramında, Gelibolu Belediyesi olarak çocuklarımızın bu sevincine düzenlediğimiz etkinliklerle ortak olmaktan onur duyuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, vesilesiyle Türkiye’nin Cumhuriyete inanan kuşaklarının ve kurumlarının çabalarıyla güzel ve çağdaş günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bayramın dünyanın bütün çocuklarına güzellikler sunmasını diliyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum."

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), ()

FOTOĞRAFLI