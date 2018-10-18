‘Gelibolu Barış Yolu’ projesi için Başkan Özacar'a ziyaret

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçe Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Özacar, Türk-Avustralya Yeni Zelanda Dostluk ve Dayanışma Dernek Başkanı Niyazi Adalı ile beraberindeki heyeti ağırladı.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Avustralya'nın Türkiye eski Büyükelçisi ve Türk-Avustralya Yeni Zelanda Dostluk ve Dayanışma Dernek Başkanı Niyazi Adalı, Gelibolu Anma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı John Brogan ve Skal International Troya Kulübü Başkanı Dilek Mildon bulundu.

Türk-Avustralya Yeni Zelanda Dostluk Derneği üyelerince, hayata geçirilmek istenen ‘Gelibolu Barış Yolu’ projesi hakkında Başkan Özacar'a, bilgi verildi ve fikir alış verişinde bulunuldu. Görüşme sonunda Özacar, günün anısına Gelibolu Anma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı John Brogan'a, yaralı Anzak askerini taşıyan Mehmetçik heykeli minyatürünü hediye etti.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()

FOTOĞRAFLI