Geleneksel Yarış ve Oyun Alanı tamamlanıyor

ÖDEMİŞ Belediye Başkanı Mahmut Badem, mart ayında yapılacak rahvan at yarışlarının, Günlüce Mahallesi'nde yapımı süren Geleneksel Yarış ve Oyun Alanı'nda yapılmasını planladıklarını belirtti.

Ata sporlarının gelecek nesillere aktarılması, daha düzenli ve profesyonel alanlar oluşturulması amacıyla Günlüce Mahallesi'nde Geleneksel Yarış ve Oyun Alanları projesi uygulanıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem, "Ödemiş, rahvan at yarışları konusunda Türkiye'de önemli bir yere sahip. Kentte, bu önemli ata sporunu günümüze kadar taşıyan ve bu spora gönül vermiş çok sayıda vatandaş bulunuyor. İlçede düzenlenen yarışlarda, Türkiye'nin her yerinden katılımcılar görmek mümkün. Bu sporun gençler tarafından benimsenmesi, gelecek nesillere aktarılması ve yarışların profesyonel ortamlarda yapılması amacıyla uyguladığımız proje yakın zamanda bitecek. Mart ayında Çanakkale Şehitleri için düzenlenen yarışların yeni alanda yapılmasını planlıyoruz" dedi.

73 bin 780 metrekare alanda yapılan proje kapsamında; 800 metre uzunluğunda koşu pisti, 318 koltuklu tribün, 541 metrekare kullanım alanına sahip 2 katlı sosyal tesis alanı ve 650 metrekare teras, 505 metrekare tek katlı 20 atın yer alacağı ahır, öğrencilerin eğitim amacıyla kullanabileceği açık menaj, pist ortasında kalan orta kısımda cirit ve okçuluk alanları ve tuvalet, duş gibi donatı alanları yer alıyor.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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