Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları Pozantı’da yapıldı

ADANA’nın Pozantı ilçesinde Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Ligleri Adana Müsabakası yapıldı.Müsabakalara 45 sporcudan oluşan 6 takım katıldı. Müsabakalarla ilgili bilgi veren Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Erhan Uzman “Şu an burada Adana ili müsabakalarını yapmak için geldik. Pozantı’dan da iki tane ekip katılıyor bu müsabakalara. Adana’dan da 4 tane ekibimiz var merkezden. Adana’da mevcut olan bütün kulüpler hemen hemen burada. Müsabakalara Türkiye genelinde 89 tane ekip katılıyor. Bu 89 ekibin grup liderleri en yüksek sayı atan ekiplerle başka bir ilde olmak üzere finallere gelecekler. Allah izin verirse yarı finalleri de Adana’da yapacağız. Şu an gördüğünüz yerde 6 tane takım 45 tane sporcu var. Ve bunların hepsi okçuluğa yeni başlayan insanlar. En eskisi 3 senedir okçulukla uğraşıyor. Amacımız ata yadigârı okçuluğu yaşatmak, geliştirmek ve bizden sonraki nesillere güzel şekilde emanet edebilmek” dedi.

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