Geleneksel okçuluk Mersin'de öğrenilecek

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Spor Akademileri'nde geleneksel okçuluk kursu açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'ndeki kurs açılış törenine Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sporcular ve aileleri katıldı. Okçuluğun Türk tarihindeki yerinden söz eden Kocamaz, "Okçuluk, Türk milletinin geçmişinden gelen geleneksel bir spor dalıdır. Gerek avlanmada, gerekse de savaşlarda okçuluk önemli bir yer tutmuştur. Okçuluk gibi geleneksel bir spor dalında, gençlerimizin kendilerini yetiştirmesi ve gelecekte milli takımda ülkemizi temsil etmesi bizler için çok büyük bir onur olacaktır" dedi.

Yakın zamanda buz patin kursunun da açılacağını dile getiren Kocamaz, "Spor, insanları bir araya getiren, barış içinde yarıştıran ve ortak bir paydada buluşturan önemli bir aktivitedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bütün spor dallarına destek veriyoruz. Açmış olduğumuz Spor Akademisi'nde şu ana kadar 13 ayrı branşta gençlerimize eğitim veriyoruz. 14'üncü spor dalı olarak da geleneksel okçuluk kursunu açıyoruz. Kapılarımız sporun her dalında her yaştan vatandaşımıza sonuna kadar açıktır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından kursun açılışı, Başkan Kocamaz'ın ok atışı ile yapıldı. Kursa katılmak isteyenlerin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne başvurabilecekleri bildirildi.



