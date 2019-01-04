Geleneksel el sanatları kermeste sergilendi

HER yıl geleneksel el sanatlarını yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Geleneksel El Sanatları Kermesi'nde 5 gün süresince tezhip ve minyatür sanatı ile hazırlanmış tablolar ve ebru sanatı ile buluşan ipek fularlar gibi özel ürünleri satışa sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir kurum olan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Türk kültürü, geleneksel Türk giysileri ve el sanatlarını, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla defileler, sergiler ve workshoplar düzenliyor. 25-29 Aralık 2018 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayan kermeste el sanatları teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, grafik ve fotoğraf, kuyumculuk teknolojisi, sanat tasarım, seramik ve cam teknolojisi ile yiyecek ve içecek hizmetleri alanı tarafından hazırlanan ürünler satışa sunuldu. Tezhip ve minyatür sanatı ile hazırlanmış tablolar, ebru sanatı ile buluşan ipek fularlar, Türk işi tel kırma Maraş işi gibi tekniklerle hazırlanmış örtüler, nakışlı çantalar ile gümüş takılar büyük ilgi gördü.

Her yıl düzenledikleri kermesin geleneksel Türk el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük önem taşıdığını anlatan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, enstitü bünyesindeki alanlarda hazırlanan kıymetli el emeği ürünlerin ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü söyleyerek, "Atölyelerde bulunan öğrenci ve öğretmenler 1 yılda hazırladıkları ürünleri ziyaretçileriyle buluşturdu. Son gün dahi çok talep geldi. Kalan ürünler, kermes sonrasında da enstitü bahçesinde bulunan Sanat Evi'nde el sanatı sevenler ile buluşmaya devam ediyor. Genel olarak el sanatı ve seramik tasarımların yanı sıra gastronomiyle ilgili ürünler de tamamen doğal olduğu için ilgi çekti. Yiyecek ve içecek ürünleri ile reçel ve pastalar satıldı" dedi.

Kermesten elde edilen gelirin okul ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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