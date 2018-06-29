Geleneksel çocuk oyunları öğretilecek

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutan 'tombik', 'mendil kapmaca', 'kaleli yakartop', 'mangala', 'üçtaş', 'hareketli üçtaş', 'dokuztaş' ve 'seksek' gibi geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak için yaz kampında çocuklara oynatacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Türkiye Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu Denizli Temsilciliği iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek yaz kamplarında görev alacak gönüllülere, 'Geleneksel Sokak Oyunları' eğitimi verildi. Eğitime katılan gönüllüler için sertifika töreni düzenlendi. İncilipınar Spor Salonu'nda düzenlenen törene; Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Bilge Naz Sak ve gönüllü gençler katıldı. Eğitimlerde gönüllülere geleneksel sokak oyunlarından tombik, mendil kapmaca, kaleli yakartop, mangala, üçtaş, hareketli üçtaş, dokuztaş ve seksek hakkında bilgi verildi. Gençler düzenlenecek yaz kamplarında çocuklarla birlikte geleneksel oyunları oynayacak.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

FOTOĞRAF