Geleneksel ata sporu okçuluğu yaşatıyorlar

UŞAK'ta dört yıl önce kurulan Okyay Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, geleneksel ata sporu Türk okçuluğunu yaşatmaya çalışıyor. Dernek üyeleri ulusal ve uluslararası yarışmalarda da yer alıyor.

Tarihi çok eskilere dayanan ve Türkler'e ait bir kültür mirası olan okçuluğu yaşatmaya çalışan Uşak Okyay Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Mahmut Yavuzer, geleneksel ata sporlarından olan yaya okçuluğu, atlı okçuluk, cirit, aba güreşi, matrak gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporları Uşak'ta, Türkiye'de ve uluslar arası çapta tanıtmak, canlandırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetlerini 4 yıldır sürdürdüklerini ifade etti. 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin ok atabileceğini ifade eden Yavuzer, "Ok atmayı genel olarak 7 yaşından itibaren tavsiye ediyoruz. Çocuklarımıza ok atmayı öğretmeden önce yine unutulmuş ata sporlarımızdan misket atmayı öğretiyoruz. Misket attırarak parmak alışkanlığını geliştiriyoruz. Daha sonra 2 haftalık ve 2 aylık olmak üzere temel kurslarımıza geçiyoruz. Arkadaşlarımız bu temel eğitimlerin ardından ok atmaya başlayabilirler. Ok atmayı stres atmak için değil, dinlenme ve kültürü yaşatmak için yapmalıdır" dedi. Derneğin gerekli kurumlar tarafından destek aldığını ancak bunun yetersiz olduğunu belirten Yavuzer, geleneksel olan ata sporu ok atmayı canlandırmak istediklerini belirtti. Yaklaşık bir yıldır ok attığını ifade eden dernek üyelerinden 19 yaşındaki Berkan Altıntaş ise ok atarken yayın sağlam tutulmasını ve bu sporun güç gerektirdiğini söyledi. Dernek üyelerinden emekli Hayati Arıkan da ata sporunun yayılması ve herkesin bu kültürü yaşatması gerektiğini kaydetti. Yaklaşık 4 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ile uğraşan İngilizce Öğretmeni Murat Özer de bu sporun gönüllülük esasına dayalı olduğunu belirtip, ata sporunun yaşatılması gerektiğini söyledi. Okyay Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin 50 üyesi bulunuyor.

Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

FOTOĞRAF