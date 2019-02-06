Gelendost'ta uyuşturucuyla mücadele semineri

Taner ERDEM/GELENDOST, () - ISPARTA Gelendost ilçesinde uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından uyuşturucu çeşitleri ve gençleri bu zararlı alışkanlıklardan korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin konferans düzenlendi. Konferansa Kaymakam vekili Fatih Çevik, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Soner Topal, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Tufan Öztürk ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci velileri ve halk katıldı.

Toplantıda uyuşturucu maddeler tanıtılarak zararları anlatıldı. Isparta bölgesinin tarım alanı olması sebebiyle en çok kenevir üretimi yapıldığı ve bunlara da operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Gelendost'ta da üretim ve satışını yapan kişilerin yakalanarak adliyeye teslim edildiğini kaydedildi.

Katılımcılara çocuklarını devamlı uyarıp, kontrol ederek bu kötü alışkanlıklardan uzak durmasının sağlanması gerektiği vurguladı. Uyuşturucu kullanımı tespit edildiği anda polise bildirmek gerektiği aktarılırken, uyuşturucu nedeniyle bir yakınını kaybeden vatandaş da katılımcılara yaşadıklarını anlattı.

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