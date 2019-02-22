Gelendost'ta seçim güvenliği toplantısı

Taner ERDEM/GELENDOST, () - ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Gelendost'ta, Kaymakam Fatih Çevik başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mikail Tufan Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Soner Topal, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları, İl Genel Meclisi adayları ve bazı belediye meclisi üyesi adayları katıldı.

Toplantıda İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Soner Topal seçim sürecinde uyulması geren kurallar ve seçim güvenliği için yapılması gerekenler hakkında sunum yaptı. Özellikle seçim bürolarının güvenlik kameralarıyla izlenen yerlerde kurulmasını tavsiye eden Topal, "Bürolara güvenlik kamerası takması güvenlik bakımından sağlıklı olacaktır" dedi.

Kaymakam Fatih Çevik, siyasi parti temsilcilerine başarılar diledi. Seçim sürecinde yapılacak çalışmalarda partilerin kurallara uymasını, huzur ve güven ortamına zarar verecek her türlü diyalogdan kaçınılmasını istedi. Toplantı sonunda tüm katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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