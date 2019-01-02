Gelendost'ta bağımlılıkla mücadele protokolü

Taner ERDEM/GELENDOST, () - ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde çocukları bağımlılıklar konusunda bilgilendirmek amacıyla protokol imzalandı.

Gelendost'ta Yeşilay Derneği ile bağımlılıkların engellenmesi konusunda protokol anlaşması yapıldı. Kaymakam Fatih Çevik, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Isparta Genç İş Adamları Derneği Başkanı Barış Gümüş, Yeşilay Cemiyeti Isparta Başkan Yardımcısı Günay Bağırsakcı'nın katılımıyla protokol töreni düzenlendi. Protokolle ilçede 40 kişiden oluşan ilkokul 4 ve ortaokul 5'inci sınıflardan oluşan bir ekiple başlanıp ilçede insanlar bağımlılıklar konusunda bilgilendirilecek.

Projeyle her bir çocuğun tütün, alkol, madde, kumar, teknoloji gibi bağımlılıkla mücadele eden bir birey olarak topluma kazandırılması amaçlanıyor.

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