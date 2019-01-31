Geleceğin yönetmenlerinin sinema keyfi

İZMİR'de, bir süre önce çektikleri kısa film ile Cannes ve Altın Kedi film festivallerine hazırlanan Roman çocuklar, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde sinema keyfi yaşadı. Geleceğin yönetmenleri küçükler, patlamış mısır eşliğinde kendi çektikleri filmi izlerken, animasyon film gösterimleriyle de renkli dakikalar yaşadı.

Buca Belediyesi'nin, roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Göksu Mahallesi'ne kazandırdığı Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, Roman çocukların hayatına yeni bir boyut kazandırdı. Yönetmen olma hayali kuran Roman çocuklar, atölye eğitmenlerinin düzenlediği çalışmalarla senaryolarını hazırlayıp kendilerinin rol aldığı "Buca'dan Chaplin'e" adını verdikleri bir kısa film çekip Cannes ve Altın Kedi Film Festivalleri için yola çıktı. Hiç tecrübeleri olmamasına rağmen büyük bir cesaret gösterip film çekerek sinema aşklarını ortaya koyan Charlie Caplin Etüd Meslek ve Sanat Atölyesi kursiyeri çocuklar, yarıyıl tatilinde Başkan Levent Piriştina'dan tatil hediyelerini aldı. Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde kendileri için ayrılan sinema salonunda macera ve heyecan yüklü animasyon filmlerini büyük bir keyifle seyreden çocuklar daha sonra Buca'dan Chaplin'e adlı kendi kısa filmlerini ekranda bir kez daha izleme şansı yakaladı. Patlamış mısır eşliğinde birbirinden eğlenceli dakikalar yaşayan küçükler, kendilerine sunulan imkânlar için Başkan Piriştina'ya teşekkür etti.

İZMİR, ()

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