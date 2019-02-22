Geleceğin turizmcilerine kariyer planlaması

MERSİN, () - MERNSİN Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve sektör temsilcileri ile turizm fakültesi öğrencilerini buluşturan 9’ncü Turizmde Kariyer Günleri büyük ilgi gördü.

36 farklı firmanın katılımı ile gerçekleşen Turizmde Kariyer Günleri’nin öğrencilerin iş ve staj imkanı bulmalarına ve kariyerlerini şekillendirmelerine büyük katkısı olduğunu belirten Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir, "Etkinlikte, öğrencilerimizi ve sektörün çok değerli işletmelerini buluşturup öğrencilerimize staj imkanı, mezun öğrencilerimize ise iş bulmalarını sağlayan bir platform yaratmayı hedefliyoruz. Bunda da şu ana kadar iyi bir noktaya geldik. Bu yıl etkinliğe gelen firmalar hem ege bölgesinin hem de şehir otellerimizin en değerli markalarını temsil için burada bulunuyorlar. Bu kariyer günlerinde, sadece fakültemizin değil diğer bölümlerdeki öğrencilerimize de ulaşıp onların da bu platformdan faydalanmalarını istiyoruz" dedi.

Etkinliğin, her geçen yıl daha da büyüyerek devam ettiğini söyleyen Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Öğr. Gör. Alper Duran ise, "Etkinlik olarak, en fazla katılımın olduğu yılın bu yıl olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Etkinliğimize katılan kurumlar, öğrencilerimizle hem çalışmak hem de staj için iş görüşmesi yapıyor, başvurularını alıp, iş anlaşmalarını imzalıyorlar. İlk etkinliğimizde sadece 2 işletme ile başlamıştık ama bugün ise bu sayı 36 firmaya kadar ulaştı. Bunun tek nedeni, firmalar öğrencilerimizden ve onların aldıkları eğitimlerden çok memnunlar. Kariyer günleri etkinliğimiz her yıl büyüyerek devam ediyor ve umuyorum ki daha da büyüyerek hem öğrencilerimize hem de sektörümüze önemli katkılarda bulunmaya devam edecek" diye konuştu.

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