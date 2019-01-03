Geleceğin tenis sporcuları, eğitimde de başarılı

ADANA Atlı Spor İliescu Tenis Akademisi, 8-16 yaş aralığında bulunan tenisçilerin geleceğine ışık olurken, eğitimin yanı sıra sporun aynı anda yapabileceğini ortaya koydu. Akademi sporcuları, kortlarda fırtına gibi eserken diğer yandan öğrenim hayatlarındaki başarılarıyla öne çıkıyor.

Atlı Spor Tesisleri içerisindeki İliescu Tenis Akademisi'nde tenis çalışmalarına katılan genç sporcular, her gün 3 saat süren yorucu ve disiplinli çalışmaların ardından okula koşup eğitimlerine devam ediyor. Eğitimdeki başarılarıyla dikkat çeken Baran Söyler, Billur Gönlüşen, Deniz Penciu, Ece Değirmen, Taha Topçuoğlu, Özge Değirmen, Mert Aytekin, Can ile Sim Sipahioğlu kardeşler, Göksu Deniz Bugay ve Mustafa Yenice, tenis sporunda da gelecekte iyi yerlere gelebilmek için çalışmalarına ara vermiyor.

Tenis antrenörü Mihai İliescu, tenisin bir spor olmaktan çok öte bir tutku olarak, yaşamın kendisiyle bütünleşen ve örtüşen birçok yönü olduğuna inandığını belirterek, "Korta çıktığınızda yaşananlar ve deneyimleriniz, yaşamın kendisiyle çok benzerdir. Yaşamın geri kalanındaki tarzınız, karakteriniz korta yansır. Disiplinli, odaklı ve duygularını yönetebilme becerisine sahip olanlar kortta bir adım öndedir., Bizim sporcularımızda bu özelliklere sahipler" diye konuştu.



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