Geleceğin televizyonunu tasarladılar

YAŞAR Üniversitesi Mimarlık Fakültesi araştırma görevlileri İrem Akçam ile Duhan Ölmez, İngiltere merkezli tasarım ve mimari dergisi ile bir elektronik şirketinin düzenlediği tasarım yarışmasında, 'Sphere' adlı projeleriyle 3’üncülük ödülü kazandı.

Televizyonlarda ortam modunu, nesnelerin interneti ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak tasarlayan genç akademisyenlerin projesi, Berlin’deki Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda büyük ilgi çekti. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi İrem Akçam ile Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Duhan Ölmez, İngiltere merkezli tasarım ve mimari dergisi ile bir elektronik şirketinin düzenlediği tasarım yarışmasında, televizyonlarda ortam modunu tasarım yarışmasında, dünya çapında 1200 projenin arasından sıyrılarak 3’üncü oldu. Genç akademisyenlerin televizyonu kişiselleştirdikleri projeleri, 4 finalist ile birlikte, Berlin’deki IFA 2018’de elektronik markasının standında özel sergi alanında da yer aldı. Televizyondaki ortam modunun, televizyonları kapalıyken bile kullanıcılar için kullanışlı ve yenilikçi bir deneyim yaratmak, TV'yi yaşam tarzı nesnesi haline dönüştürmeyi amaçladığını ifade eden Akçam ve Ölmez, gelecekte kullanılması planlanan yeni tasarımları bulmak için bu yarışmanın düzenlendiğini belirtti.

'KULLANICININ HAYATINA YARDIMCI OLMAK İÇİN ÖNERİ ARAYÜZÜ KULLANIR'

Tasarımı gerçekleştiren Akçam ve Ölmez, tasarımlarını şöyle anlattı:

"Televizyon, sadece zamanın geldiği zaman izleyecek bir yüzey gibi algılanıyor. Ancak tasarımımız Sphere, yapay zekayı ve nesnelerin internetini kullanarak TV’yi, bireyin hayatındaki kişisel bir asistan haline getiriyor. Sphere, 2 ana öğeye bir animasyon nesnesine ve bir bilgi parçasına sahip. Sistem, kullanıcının girdiği sosyal medya hesabı, e-posta adresi, dijital takvim, müzik türü, günlük yaşam ve sağlık izleme uygulaması gibi verilerle TV’yi özelleştirir. TV, kişiselleştirilmiş girdilerden bilgi alır ve yapay zekayı kullanarak yeni öneriler üretir, kullanıcının hayatına yardımcı olmak için öneri arayüzü kullanır."

Projelerinin, bir grafikten ziyade bilgi gösterme, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi farklı teknolojileri de kullandığını hatırlatan İrem Akçam ve Duhan Ölmez, "Sonuç olarak tasarımın herhangi bir meslek veya eğitim ile değil, disiplinler arası bir deneyim ile ilgili olduğuna inanıyoruz. Ara yüz tasarımı ve yapay zeka, alanımız olmamasına rağmen bu süreçte çok şey öğrendik ve başarılı bir ürün çıkardığımıza inanıyoruz. Bundan sonrası için bakış açılarımızı nasıl genişletebileceğimiz konusundaki arayışımıza devam etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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