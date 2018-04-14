Geleceğin sinema ve tiyatrocuları Buca'da yetişiyor

BUCA Belediyesi'nin sinema yönetmenliği kursunda eğitim alan kursiyerler çektikleri kısa filmi, tiyatro kursunda eğitim alanlar da 'Azizname' adlı oyunlarını Sanat Kursları Şenliği'nde Bucalı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sanat kurslarında ders alan kursiyerler aylar süren emeklerinin sonucunu Buca Belediyesi Sanat Kursları Şenliği'nde ortaya koymaya devam ediyor. Sinemaya ve kısa filme ilgi duyan, senaryo yazıp, kendi filmlerini çekmek isteyen Bucalıların akın ettiği Sinema Yönetmenlik kursunda eğitim alan kursiyerler çektikleri kısa filmi Sanat Kursları Şenliği'nde izleyiciyle buluşturdu. Senaryodan film oluşumuna kadar tüm aşamaları uzman eğitmenlerden öğrenen kursiyerlerin, Leyla Erbil'in Ölü adlı öyküsünden sinemaya uyarladıkları kısa filmi Bucalı izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Film, ulusal ve uluslararası film festivallerinde yarışacak.

Bucalılara sanat dolu geceler sunan şenlik, kısa film gösteriminin ardından Buca Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği Azizname adlı oyunla sürdü. Aziz Nesin'in usta kaleminden çıkan her dönem seyirciye ulaşmayı başarmış bol kahkahalı Azizname oyununu Bucalı sanatseverler için sahneleyen kursiyerler oyunculukları ile göz doldurdu.

İZMİR, ()

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