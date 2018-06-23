Geleceğin sanatçı adayları UKKSA'da eğitim aldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 8 yıl önce kurulan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA), bu kez geleceğin sanatçılarına kapılarını açtı. UKKSA bünyesinde yaz okulları projesi kapsamında düzenlenen resim ve seramik kursuna katılan anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan 2 ila 13 yaş arası 43 öğrenci, eğitim aldı.

Datça'da aileleriyle birlikte 5 gün boyunca sanat kampında uygulamalı eğitim gören minik yetenekler için UKKSA'da program düzenlendi. Önce miniklerin eserlerinin yer aldığı sergi, açıldı. Yağlı boya, sulu boya, seramik ve tişört boyama gibi ürünlerin yer aldığı sergi, izleyenlerden tam not aldı. 5 gün gibi kısa bir sürede çocukların sanatsal anlamda gösterdikleri olumlu gelişme, aileleri mutlu etti. Öğrenci velileri, sergi sonunda çocukları tarafından yapılan çalışmaları anı olarak saklamak üzere beraberinde götürdü. Ayrıca öğrencilere sertifika da verildi.

UKKSA'da düzenlenen sanat kampına katılan öğrencilerden 11 yaşındaki Duru Özdemir, okullar kapandıktan sonra tatil öncesi böyle bir etkinlikte yer almaktan mutlu olduğunu söyledi.

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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