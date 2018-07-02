Geleceğin şampiyonları olabilmek için çalışıyorlar

İZMİR'de, Konak Belediyesi'nin İsmetpaşa Semt Merkezi'nde yaz-kış aralıksız devam eden tekvando kursuna gelen 400 minik sporcu geleceğin şampiyonları olabilmek adına uzman eğitmenler eşliğinde haftanın üç gün antrenman yapıyor.

Konak Belediyesi'nin ücretsiz spor okulları yazın da eğitim vermeyi sürdürüyor. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme birçok branşta kursun verildiği spor okulları çocukların fiziksel gelişimlerini arttırmanın yanı sıra sosyalleşmelerini de sağlıyor. Kurslarda büyük başarı sağlayan miniklerden birçoğu sporu bir yaşam biçimi haline getirmiş durumda. Minik sporcuların en yoğun katılım gösterdiği kursların başında ise tekvando geliyor. Yaklaşık 4 bin çocuğun üye olduğu spor okullarında 400 çocuk tekvando kursuna devam ediyor. Eğitimlerin İsmetpaşa (Mehtap) Semt Merkezi'nde verildiği kurslar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri birer saat olmak üzere üç ayrı grupta düzenleniyor.

OKULLARINDA DA BAŞARILAR

Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nce 2015 yılında başlatılan tekvando kursuna ilk günden itibaren devam eden 50 öğrenci federasyona bağlı sporcu da oldu. Müsabakalara katılan çocuklardan 9 yaşındaki Tuanna Bahtiyaroğlu ve Umut Yükseldağ rakiplerini yenerek madalya kazandı. Eğitmen Mine Şahinkaya ile çalışan öğrenciler disiplinli bir şekilde kurslara devam ediyor. Her biri geleceğin madalyalı birer şampiyonu olma hedefiyle çalışan minik sporcular yetenekleriyle göz dolduruyor.

Eğitmen Mine Şahinkaya çocukların sporun disiplinini okul hayatlarına da yansıttığını belirterek, "Hepsi okullarında da çok başarılı. Çoğu takdir ve teşekkürle sınıflarını geçti. Hem sporda hem okullarında azimli olmaları beni de ailelerini de mutlu ediyor" dedi.

İsmetpaşa Semt Merkezi'nde verilen tekvando kursuna hala kayıtların devam ettiğini belirten yetkililer kadınlar içinde yaz-kış plates ve aerobik kursu verildiğini ve her iki kursa semt sakini kadınların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

İZMİR, ()

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