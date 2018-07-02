Geleceğin mühendislerine temelden eğitim

BORNOVA Anadolu Lisesi tarafından geliştirilen 'Dâhilerin Gözünden Bilim ve Teknoloji' adlı TÜBİTAK projesi kapsamında 30 öğrenci, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi TESLA Laboratuvarı'nda geleceğin bilim insanı olmak için kolları sıvadı.

İEÜ Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Gazihan Alankuş, İEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Kaya Oğuz, Öğretim Görevlisi İlker Korkmaz, İEÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Devrim Ünay, öğrencilere bilgisayar programlama, oyun geliştirme, robotların çalışma prensipleri ve tıbbi görüntülerin işlenmesinin ilk adımlarını öğretti.

İEÜ Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Gazihan Alankuş, iki gün boyunca mühendisliğe ilgi duyan gençlerle bir arada olduklarını belirterek, "Bu eğitimler sonucunda öğrencilerimiz, geniş bir yelpazede ileri teknolojiler ile ilgili bilgi ve deneyim kazandı. Gençlerimizin, geleceğin bilim insanı olma yolunda önemli adımlar atılmış oldu. Mühendislik alanında geleceklerini şekillendirmek isteyen gençlerimiz, eğlenerek öğrendikleri bir eğitim süreci yaşadı. Mesleklerin detaylarına ilişkin bilgi aldılar ve tercihlerinde bu bilgilerin onlara yön vereceğini düşünüyoruz" dedi.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2017-2018 Çağrı Döneminde başvurulan 'Dâhilerin Gözünden Bilim ve Teknoloji' adlı TÜBİTAK Projesi Yürütücülerinden Dr. Duygu Vargör Vural da, çalışmanın İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi tarafından desteklendiğini kaydetti. Vural, öğrencilerin üniversitelerin laboratuvarlarında eğitimlere katıldığını aktararak, "Projemizin amacı, Bornova Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören ve tanısı konulmuş üstün yetenekli bireylerin güncel teknolojilerle buluşmasıdır. Yapay zekâ, robotik, kodlama, sanal ve arttırılmış gerçeklik, mühendislik ve uygulamaları konularında eğitim görmelerine fırsat tanıyarak, bu bireylerin yetiştirilmesinde ülkemize katkı sağlamayı amaçladık. Bu yıl eğitimlere 30 öğrencimiz katıldı. Gelecek yıllarda bu sayıyı arttırarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

İZMİR, ()

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