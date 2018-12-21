Geleceğin kuaförlerinden örnek proje

MUĞLA'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde merkeze uzak okullarda eğitim- öğretim gören öğrencilerin saç, traş ve bakımlarının yapılması için Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi tarafından 'Gelecek Bizimle Şekillenecek' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında ilk olarak Fethiye'nin kırsal Bozyer Mahallesi'ndeki 75 öğrencinin saç kesim ve bakımları yapıldı.

Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim, öğretim gören öğrencilere, yardımlaşma ve dayanışma duygularını yaşatmak, mesleki becerilerine katkı sağlamak amacıyla, merkeze uzak okullardaki öğrencilerin saç kesim ve bakımlarının yapılması için 'Gelecek Bizimle Şekillenecek' adı altında proje hazırlandı. Proje kapsamında ilk uygulama Fethiye'ye 11 kilometre mesafedeki kırsal Bozyer Mahallesi'ndeki Şehit Ali Galip Met İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nin erkek ve kadın kuaförlüğü bölümünden 15 öğrenci, proje sorumlusu olan Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmenleri Reyhan Naldemir, Fatma Kendirli ve Müdür Yardımcısı Osman Barış Nazlı, eşliğinde toplam 75 öğrencinin saç kesim ve bakımlarını yaptı. Saç kesimi yapılan öğrencilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Proje hakkında bilgi veren Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Osman Barış Nazlı, "Amacımız buradaki öğrencilere mutlu bir anı bırakmak onları eğlendirmek, onlara hediyeler vermek, onların saç ve bakımını yapmak. 'Gelecek Bizimle Şekillenecek' adını verdiğimiz projeyi buradan başlattık, Fethiye ve Seydikemer ilçelerindeki diğer okullarda da sürdüreceğiz" dedi.

Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden Gökhan Büyükçoban böyle bir faaliyette bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Büyükçoban "Arkadaşları traş etmek için geldik, çıraklık eğitim merkezinde okuyoruz. Kalfalık belgesi almak için ve küçük bir hediyemiz olsun diye buradaki öğrenci kardeşlerimizin saç traşlarını ve bakımını yaptık. Sanatımızı göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar mutlu olduğu sürece bizler de mutlu oluyoruz" dedi. Yine eğitim merkezi öğrencilerinden Cemal Yıldırım ilçe merkezine uzak okulladaki öğrencileri traş ederek hem onları sevindirdiklerini hemde kendi el becerilerini geliştirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Bozyer Şehit Ali Galip İlkokulu Müdürü Alim Kılcal, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirip, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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