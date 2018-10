Geleceğin inşaat mühendisleri İMO’da baret taktı

ÇUKUROVA Üniversitesi ve Adana Bilim ve Teknoloji Üniversite’ne bu yıl kayıt yaptıran İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri için baret takma töreni gerçekleştirildi.Düzenlenen törende konuşan İMO Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, öğrencilerin üniversite hayatlarının ilk günlerindeki heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Turanbayburt, “İnşaat mühendisleri odamız, hem mesleki hem de sosyal, toplumsal, kültürel konularda kendinizi geliştirmeniz yönünde her zaman yanınızda olacaktır. Burası sizin odanız, sizler buraların asli sahiplerisiniz. Her konuda sizlere destek olmak da bizim görev ve sorumluluğumuz. Ayrıca bu sorumluluğu yerine getirmek bizler için mutluluk kaynağıdır. Bu nedenle kendinizi İMO ailesinin bir parçası olarak hissetmenizi; her türlü konuyu, öneriyi, sıkıntılarınızı çekinmeden dile getirmenizi isteriz" diye konuştu. Konuşmaların ardından, Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Suphi Civelek, Sayman Üye Duygu Argunşah, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Uncu, Leyla Tan, İsmail Cem Baskın, Kamil Sürenkök, İMO Onur Kurulu Üyesi Abdullah Bakır ve Şube emektar üyesi Akgül Yılmaz gençlere baretlerini takdim etti. Baret töreninin ardından kokteyle geçildi.

