Geleceği değiştirenler Lüleburgaz’a ilham oldu

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli)),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde Belediye 2018 İnovason ve Tasarım Yılı Etkinlikleri kapsamında Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde (LYKA), yatırımlarıyla pek çok girişime destek sağlamış ve girişimlerini hayata geçirerek başarılı olmuş isimlerin katıldığı ‘Geleceği Değiştirenler’ konulu konferans düzenlendi.

Konferansta, Engin Group Yönetim Kurulu Üyesi Melek Yatırımcı Hande Enes, EatProDiet’in Kurucusu İlona Levi, Jarvis’in Kurucusu Gamze Olgun Parıldamış, WOMEN in GAMES Türkiye’nin Kurucusu ve OYUNDER Yönetim Kurulu Üyesi Simay Dinç girişimci olmak isteyenlere ilham verici konuşmalar gerçekleştirdiler. Konferansta konuşmacılar, özellikle genç girişimcilerin yol haritalarında dikkat etmeleri gereken önemli noktalara değinerek yararlı fikirler ve çok değerli öneriler sundular.

Geleceği Değiştirenler Konferansı EatProDiet’in Kurucusu İlona Levi’nin sunumuyla başladı. Levi, dahil olduğu sektöre farklı bir sektörden geçiş yapmasına rağmen, yaratıkları farkındalık ve güçlü analizlerle başarılı olan projesini şöyle anlattı: “Sağlık sektörüyle ilgili girişimlerin yüzde 40’ı diğer sektörden gelenlerden oluşuyor. Bende bu kesime giriyorum. Sağlıklı yaşam girişimlerinde 3 farklı model gözümüze çarpıyor. Bunlardan biri, online hizmet satışı yapanlar. Mesela diyetisyenler artık uzaktan eğitim vermeye başladı, antrenörler eğitimleri uzaktan da verebiliyorlar. İkinci model ise ürün üyeliği satanlar. Üçüncüsü de egzersizlerin olduğu mobil uygulamalar. Son üç yılda bu ekosistem yüzde 330 büyüme gösterdi. Büyüme devam ediyor. İnsanların sağlıklı yaşama bu kadar ihtiyaçları olduğunu fark ettik ve neden bir proje yapmayalım dedik. Bu noktada şunu inceledik: İnsanlar bu mobil uygulamaları ne kadar kullanıyorlar? Haftada bir kez kullananlar yüzde 25, iki ile beş arası kullananlar yüzde 33, 6 ile 10 kere kullananlar yüzde 16, 10 kere üzeri kullananlar yüzde 26 çıktı. Bu rakamlardan sonra sağlıkla ilgili bir adım atmaya karar verdik. Bize inanan bir yatırımcıyla sistemimizi kurduk ve çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Levi’nin ardından Jarvis’in kurucusu Gamze Olgun Parıldamış sunumunu gerçekleştirdi. Parıldamış sunumunda: “Ufak tefek girişimlerde her zaman bulundum. Gönlümde yanan ateş beni her zaman girişimciliğe teşvik etti. Bu hayata atıldığınızda masanın dört beş yanında oturabilmelisiniz. Çünkü görünmeyen yanlar var. Firmaların onları yönlendirebilecek ve iyi iş yapan firmalarla bir arada olma ihtiyacı olduğunu gördüğüm için girişimci olmaya karar verdim. Tecrübe, bilgi ve deneyimle firmalara yardımcı olmak istedim. İşini seven, işine gönül veren arkadaşlarla çalışıyorum. Biz teknolojiyle birlikte gelen gelişmeleri firmalara aktarmak istiyoruz. Müşterilerin kurumlarla yakın olması için stratejiler geliştiriyoruz. Veri yoluyla müşteri ilişki yönetimi yapmaya çalışıyoruz. İçinde pek çok gizliliği barındıran veri bizim için çok önemli. İlk medeniyetten 2003 yılına kadar 5 exabytelık veri oluşmuş. Bugün bu veriyi iki günde üretiyoruz. İnanılmaz bir dünyadayız. İnternet, mobil teknoloji, sosyal medya ile inanılmaz bir değişim var. Biz de noktada insanı motive edecek teknolojileri kullanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

WOMEN in GAMES Türkiye’nin Kurucusu ve OYUNDER Yönetim Kurulu Üyesi Simay Dinç ilham verici bir konuşma gerçekleştirdi. Dinç konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Hayata dair yaptığım her şeyde aksiyon almasını çok severim. Aksiyon kelimesi benim için şunlardan oluşuyor: Ne yaparsam yapayım en başa sanatı ekliyorum, kültürle harmanlıyorum, teknolojiyi ekliyorum, ilham olmasını istiyorum ve bana da ilham olunsun istiyorum, bu konuda tutkuluyum ve iyi bir network oluşturmaya çalışıyorum. Ne yaparsanız yapın aksiyon alın. Ben oyun endüstrisine giriş yaptım, öncesinde film endüstrisinde yapımcı olarak başladım. Film endüstrisi 35 milyar dolarlık bir endüstri ama oyun endüstrisine baktığımızda 110 milyar dolarlık bir endüstri var ve çocukluğumuzdan beri oyuna tutkumuz var. Bunu nasıl entegre edebilir diye düşündük. Hiç sinematografik mobil oyun yapılmış mı diye batık yapılmadığını gördük, video sanatı entegre edilerek yapılmış diye baktık onun da yapılmadığını gördük ve o zaman neden biz yapmayalım dedik ve adım attık. Yaptığımız oyunu Apple, Türkiye’nin en iyi mobil oyunu seçti. Los Angeles en iyi app seçti. Bazı yenilikçi bakış açıları hemen anlaşılmıyor ve yargılanabiliyor bunun için moral bozmaya gerek yok. Lokal değerle global işi yapınca global bunu fark ediyor ve sizi ödüllendiriyor. Kendini gerçekleştirememiş insanların sözlerini almayın. Onun dışında her sözü alın deneyimleyin. Tecrübe çok önemli. Hata yapıyoruz ve kırılıyoruz. Hata yapsan da kırılsan da daha değerli hale gelebilirsin. Ne yaparsanız yapın mayanız iyin olsun. İyi insanlarla bir araya gelin kendinize ve topluma faydalı olun.”

Engin Group Yönetim Kurulu Üyesi Melek Yatırımcı Hande Enes de konuşmasında yatırım almak isteyen pek çok girişimci adayına ilham oldu. Enes, yatırım arayan girişimcilere önerilerde bulundu: “Multifonksiyonel, her şeye koşturabilen, kuvvetli ve idealist insan olmakla başlıyor girişimcilik. Girişiminiz hayatınızın odağı olmalı. Her şeyi bir kenara bırakarak onunla 24 saat yatıp kalkmak gerekir, özellikle ilk aşamada. Biz yatırımcılar projesini rüyasında gören girişimcileri çok seviyoruz. Peki proje nasıl olmalı proje? Proje bir derdi çözmeli. Bir derdi çözerken daha fonksiyonel olarak çözülmesi faydalı olabilir bazen çok basitçe çözülmesi de olabilir ya da daha da büyük bir şey yapabilirsiniz ve bir kullanım alışkanlığını değiştirecek bir proje yapabilirsiniz. Girişimcilik çok kuvvetli insan ilişkisi gerektirir. Melek yatırımcınızla çok uzun bir yola gireceksiniz. Anlayacaksınız ki melek yatırımcının size yatırdığı paraya değil tavsiyesine ve biriktirdiği tecrübesine ihtiyacınız olacak. Tavsiye alabilmek için de iyi niyet ve samimiyet çok önemli. Tabi bunlar karşılıklı. Yatırımcıyı seçerken bilgi deneyiminizin önünde saygı duyacak, sizin bilginizi kendi imkanlarından daha üstün tutacak bir profille yolculuğa başlamaya dikkat etmeniz gerekir. Melek yatırımcı fikrin kendisine yatırım yapmaz. Çünkü fikir herkeste var. Kervan yolda düzülmez, kervan yola çıkacak mı çıkmayacak mı? Bu kervan yola çıkmaya uygun mu, bu kervanı çıkarmasak mı acaba sorularını cevaplamamız lazım. İyi bir girişimci iyi bir planlama yapmalı. Rakip analizini de çok iyi yapmalısınız. Rakiplerden ne farkınızın olduğunu bilmelisiniz.”