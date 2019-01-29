GEKA toplantısı Kuşadası'nda yapıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 114. yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Denizli Valisi Hasan Karahan'ın başkanlığındaki toplantıya; Muğla Valisi Esengül Civelek ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile yetkililer katıldı. Toplantının açılışında konuşma yapan Vali Karahan, yılın ilk toplantısında geçen dönemin bir değerlendirmesinin yapılacağını, gelecek dönemle ilgili yol haritası hazırlanacağını söyledi. Karahan, "2019 yılında ajansımız alternatif turizmin geliştirilmesi, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, makine imalatı sektörünün rekabet gücünün artırılması ve bölgedeki öncü gıda ürünlerinin küresel rekabet gücünün artırılması sonuç odaklı programlarına yönelik faaliyetler yürütecektir. Toplam bütçesi 1 milyon TL olan ve 2018 yılı boyunca 5 ayrı dönem halinde yürütülen teknik destek programı kapsamında, 73 proje destek almaya hak kazanmıştır. Bunların arasından uygulamaları tamamlanan 31 projeyle bölgemizden 1282 kişi proje yazma, dış ticaret, kurumsallaşma ve teknik konularda eğitim ve danışmanlık aldı. Fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğümüz fizibilite desteğinde ise toplam 18 proje başvurusu oldu. Bu projeler arasından bugüne kadar 3'ü ile sözleşme imzalandı. Son dönemde başvurusu yapılan 11 projenin içinden başarılı bulunanları da bu toplantımızda değerlendirerek onaylayacağız ve önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edeceğiz" diyerek, önümüzdeki günlerde Ajansın 2019 yılı Proje Teklif Çağrısının da ilan edileceğini ve proje başvurularının alınmaya başlanacağını söyledi.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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