Gedizli çiftçi Hesna Yıldız Türkiye finallerinde

KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'nde, 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı' çerçevesinde çiftçi Hesna Yıldız'ın ürettiği 'Gezen Tavuğun Maceraları' konulu proje, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kütahya İl Müdürlüğü, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile açılan 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi' eğitimine Gediz'den 9 genç kadın çiftçi katıldı. 9 genç kadın çiftçiye 32 saatlik uygulamalı eğitimin ardından girişimcilik belgesi verildi. Girişimcilik belgesi alan genç kadın çiftçilerin ürettiği projelerden Gedizli Hesna Yıldız'ın hazırladığı 'Gezen Tavuğun Maceraları' konulu proje Kütahya'da 3'üncü olurken, Kütahya'da ilk 10'a girenler Denizli'de düzenlenen 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programının Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Töreni'ne katıldı. Gezen Tavuğun Maceraları projesi ile Türkiye finalinde yarışmak üzere dereceye giren Hesna Yıldız, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder'i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Muhammet Önder, Hesna Yıldız'ı gösterdiği başarı nedeniyle tebrik edip, "Bir işte başarılı olunmak isteniyorsa, o işle ilgili girişimcilik ve cesaret çok önemlidir. O yüzden girişim ve cesaretin olduğu tüm girişimlerin başarıyla sonuçlandığına şahit oluyoruz. Ben bu vesile ile hem cesaret hem de girişimcilik göstererek bu kurslara katılan genç kardeşlerimizi tebrik ediyor ve iş hayatlarında başarı ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), ()

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