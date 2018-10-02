Gediz Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 800 öğrenciye kırtasiye yardımı

KÜTAHYA'nın Gediz Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) tarafından aileleri dar gelirli olan 800 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine yönelik bu yıl hazırlanan 800 adet kırtasiye paketinin dağıtımı Yenikent Beldesi'nde bulunan ilk ve orta öğretim okullarında törenle başlatıldı. Törene Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk, Meclis Başkanı Cafer Güneş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Şube Müdürü Mahmut Bahadur, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk, törende yaptığı konuşmasında, "Odamızca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanan finansman ile Eğitime Destek kapsamında ihtiyaç sahibi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik 2018 yılında 800 paket kırtasiye malzemesi dağıtımı yapıldı. Oda olarak bütçe imkanları çerçevesinde eğitime verdiğimiz yardım ve desteği mümkün olan her şekilde sürdüreceğiz" dedi. 2018 yılı için hazırlanan toplam 800 paket kırtasiye yardımının 700 adedi Gediz ilçesinde, 100 adedi de odanın çalışma alanı içerisinde bulunan Şaphane ilçesinde dağıtıldı.

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), ()

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