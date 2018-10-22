Gediz Elektrik: İmar barışı ile elektrik aboneliği sorunları çözülüyor

AYDEM ve Gediz Elektrik Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir, imar barışı olarak bilenen düzenleme ile ilgili elektrik aboneliği işlemlerine yönelik yaptığı açıklamada "İzmir ve Manisa illerinde yetkili dağıtım şirketi olan GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nde, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yetkili dağıtım şirketi olan ADM Elektrik Dağıtım Şirketi'nde 'Bağlantı Anlaşması' yaptıktan sonra, şirketimizle perakende satış sözleşmesi imzalayarak elektrik aboneliği alabilecekler" dedi.

Aydem ve Gediz Elektrik Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir, vatandaşların afet risklerine hazırlık kapsamında, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla yapılan düzenleme ile 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31.10.2018 tarihine kadar başvurulabileceklerini, 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi hâlinde ise Yapı Kayıt Belgesi alınabileceklerini belirterek, "Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılar için tüketiciler, yapının kullanım amacına göre mesken veya ticarethane gibi ilgili abone grubu dikkate alınarak, İzmir ve Manisa illerinde yetkili dağıtım şirketi olan GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nde, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yetkili dağıtım şirketi olan ADM Elektrik Dağıtım Şirketi'nde 'Bağlantı Anlaşması' yaptıktan sonra, şirketimizle perakende satış sözleşmesi imzalayarak elektrik aboneliği alabilecekler" dedi.

Mustafa Demir, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Abonelik işlemi için ilgili mevzuat kapsamında zorunlu olarak güvence bedeli (depozito) tahsil edilmektedir. Her bir kullanım yeri için zorunlu olarak tahsil edilen güvence bedeli, sabit bir bedel olmamakla birlikte kullanım yerinin veya tüketim noktasının elektrik projesindeki gücü ile kullanım amacına yani tarifesine göre belirlenen güvence bedeli birim fiyatının çarpımı ile hesaplanmaktadır. Ayrıca güvence bedeli birim fiyatları her yılın başında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) değişim oranına göre yeniden belirlenmektedir. 2018 yılı birim fiyatları ile mesken tarifesindeki kullanım yerleri için minimum 118,50 TL, ticarethane tarifesindeki kullanım yerleri için minimum 336,50 TL güvence bedeli tutarı tahsil edilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz illerin, İmar Barışı ile ilgili başvuru sayılarına göre yapılan sıralamada Türkiye genelinde ilk sıralarda yer alması sebebiyle, abonelik işlemleri esnasında müşteri ilişkileri merkezlerimizde yoğunluk, gecikme ve memnuniyetsizlik oluşmaması için çeşitli tedbirler alınarak müşterilerimize kolaylıklar sunulmuştur. Bu kapsamda, müşterilerimiz, web sitemizdeki www.aydem.com, www.aydem.com ve www.gediz.com, www.gediz.com online randevu sayfalarından ve 0850 800 0 186 numaralı iletişim merkezimizden alacakları randevu ile işlemlerini sıra beklemeden gerçekleştirebilecek."

İLETİŞİM MERKEZLERİNDEN DE İŞLEM YAPILABİLECEK

Gediz Elektrik açıklamasında abonelik işlemi için müşteri ilişkileri merkezlerine gidenlerin işlem sürecini azaltmak adına abonelik işlemlerini iletişim merkezimizden de sürdürebileceklerini belirterek "İşlem süresince imzalama işlemi gibi herhangi bir fiziki eylem gerekli olması durumunu gözeterek, bulundukları müşteri ilişkileri merkezinden ayrılmamaları gerekecek. Ayrıca belirlenen müşteri ilişkileri merkezlerimizde hafta sonu cumartesi günleri de dâhil olmak üzere mesai saatleri dışında da abonelik işlemleri yapılmaya devam edilecek. Bununla birlikte Yapı Kayıt Belgesi başvurusu için kısıtlı bir süre kalmış olması nedeniyle, kalan sürede başvuru sayısı ve alınan Yapı Kayıt Belgesi sayısının daha da artacağı düşünülmekte. Yapı Kayıt Belgesi almış veya alacak olan müşterilerimizin oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri adına müşterilerimizi 2019 yılına girmeden 2018 yılı güvence bedeli birim fiyatları ile abonelik işlemlerini tamamlayabilmeleri için 31.12.2018 tarihinden önce şirketimize müracaat etmeye davet ediyoruz" denildi.

İZMİR, ()

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