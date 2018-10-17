Gediz Elektrik ile İEÜ'den işbirliği

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) yetenekli gençleri, Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.'de deneyim kazanacak. Gediz Elektrik ve İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında imzalan 'Yetenek Yönetimi Projesi' kapsamında üniversitede çeşitli bölüm ve programlarda eğitim alan 35 öğrenci Gediz Elektrik'te staj yapacak.

İlk kez İzmir'de gerçekleştirilen projede, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Muğan ile Gediz İnsan Kaynakları Müdürü Hamdi Kasap arasında işbirliği anlaşması imzalandı. 2 yıl sürecek projede, ilk etapta 35 öğrenci stajlarının tamamlanmasının ardından başarılı olmaları durumunda istihdam edilecek.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, projenin çok yararlı olacağını belirterek, üniversite ve sektörün birleşmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Muğan, "Gediz Elektrik bünyesinde üniversitemizde eğitim verdiğimiz çok sayıda alan için işgücü var. Çok yararlı bir işbirliği olacağına inanıyorum. Yetenek Yönetimi Projesi hem öğrencilerimizin mesleklerini deneyimlemeleri hem de firma için yararlı olacaktır. Öğrenciler stajdan sonra bu alanda çalışıp çalışmayacağına karar verecektir" dedi.

Gediz İnsan Kaynakları Müdürü Hamdi Kasap da, öğrencilere iş deneyimi kazandırmayı amaçladıklarını ve projeye sosyal sorumluluk olarak baktıklarını kaydetti. Staj yapan öğrencilerin kurum çalışanlardan farklı olmayacağını aktaran Kasap, "Staj yapan öğrencilerimiz fotokopi çekmek ve çay servis etmek gibi işlerin yerine asıl işlerine odaklanacaklar. Bu projeye sadece Gediz Elektrik olarak değil, Bereket Enerji Grubu olarak bakacağız. Öğrenciliğimiz döneminde deneyimimiz olmadığı için hepimiz sıkıntı yaşadık. Tecrübemiz olmadığı için iş görüşmelerinde eksi aldık. Bu projeyle bunun önüne geçeceğiz. Pilot il olarak İzmir'de projemize başlıyoruz. Devamında da faaliyet gösterdiğimiz tüm illerde uygulayacağız" diye konuştu.

Proje kapsamında ilk olarak 35 öğrenciyle programın başladığını, ihtiyaca göre sayının artabileceğini ifade eden Kasap, başarılı olan öğrencilerin istihdam edileceğini belirtti.

İZMİR, ()

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