Gediz'deki göletlere 8 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Polatköy, Çeltikçi ve Erdoğmuş göletlerine 8 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Gediz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Cihan Ulusoy, '2018 Yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitü Müdürlüğü'nde üretimi gerçekleştirilen yavru sazan balıklarından ilçeye ayrılanlar için çalışma yapıldığını açıkladı. Ulusoy, Kütahya'nın Gediz ilçesine ayrılan 8 bin yavru sazan balığının; Polatköy, Çeltikçi ve Erdoğmuş göletlerine bırakılarak balıklandırma çalışması yapıldığını ifade etti. Müdür Ulusoy, "İlçemizde tarımsal sulama amacıyla Polatköy, Çeltikçi Erdoğmuş göletlerinde yapılan balıklandırma çalışması, göletlerden ikinci bir değerlendirme fırsatı sağlayarak halkımızın sportif balıkçılık faaliyetlerine de imkan sağlamaktadır. Balıklandırma çalışmalarımız her yıl devam etmektedir. Balık avcılığı esnasında amatör balıkçılarımızın boy ve kilo yasaklarına dikkat etmeleri göletlerdeki balık popülasyonunu arttıracaktır" dedi.

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), ()

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