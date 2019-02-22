Gediz'de üniversite öğrencilerine kayak eğitimi

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde üniversite öğrencilerine, Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verildi.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verildi. Kış sporları adı altında çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler, beyaz örtünün tadını çıkardı. Ayrıca etkinliğe katılan tüm öğrencilere ekmek arası sucuk ve ayran ikram edildi. Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Fethullah Karamete, organizasyona katkı veren Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin ve Kütahya Kayak ve Kızak İl Temsilcisi Ayhan Keskin'e teşekkür etti.

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), ()

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