Gediz'de deprem simülasyon TIR'ı ile afet eğitimi

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Deprem Simülasyon TIR'ı ile vatandaşlara, afet eğitimi verildi.

Deprem bilincini artırmak, deprem anında alınması gereken tedbirleri uygulamalı olarak göstermek amacıyla Gediz Belediyesi Hizmet Binası önünde afet eğitimi veren AFAD Deprem Simülasyon TIR'ına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterildi. Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Gediz Muhtarlar Derneği Üyeleri ile birlikte vatandaşlara afet eğitimi veren AFAD Deprem Simülasyon TIR'ını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Gediz Kaymakamı Önder, "Vatandaşların afetlerden en az zararla kurtulabilmesi, toplumda farkındalık oluşturmak, beklenen bir felaketten başa çıkılabilir bir olguya dönüştürmek amacıyla düzenlenen afet eğitimleri can ve mal emniyeti bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda bir deprem bölgesi olan Gediz'e gelen AFAD Deprem Simülasyon TIR'ı ile vatandaşların eğitilmesi, tüm halkımız adına bizleri çok memnun etmiştir" dedi.

Belediye Başkanı Akçadurak ise, "Deprem bilincini artırmak, deprem anında alınması gereken tedbirleri uygulamalı olarak göstermek amacıyla yola çıkan AFAD Deprem Simülasyon TIR'ı ilçemize gelerek vatandaşlarımızın da bu hizmetten ve eğitimden istifade etmesi sağlanmaktadır" dedi.

AFAD Deprem Simülasyon TIR'ında incelemelerde bulunan Gediz Kaymakamı Muhammet Önder ve Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, TIR'da canlandırılan 6 şiddetindeki Düzce depreminin de heyecanını yaşadı.

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), ()

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