Geçmişten günümüze Talas sergisi açıldı

KAYSERİ,() - TALAS Tanıtım ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından eski Talas fotoğraflarının yer aldığı sergi Kayseri Park Alışveriş merkezinde açıldı.

1880 yılından günümüzde kadar 50 farklı resmin yer aldığı sergi Kayseri Park alışveriş merkezinde ziyarete açıldı. Talas'ta kültürel zenginlikler dikkat çektiği sergi hakkında açıklama yapan Talas Tanıtım ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Necla Erkara, " Bugün dernek olarak Talas'ı tanıtmak için misyon edindiğimiz görevimizi açtığım sergi ile halkımızın bilgi ve beğenisine sunduk. Sergide 1880 yılından başlamak suretiyle Talas'ın farklı yerlerinden çekilmiş 50 fotoğraf bulunuyor. 2 gün açık kalacak sergimize herkesi bekliyoruz" dedi. Sergiyi ziyaret edenlere dernek üyeleri tarafından yapılan Talas'a ait fotoğrafların resmedildiği buzdolabı magnetleri hediye edildi.

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