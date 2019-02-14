Geçmişten günümüze fotoğrafçılık

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da 26 yıldır fotoğrafçılık yapan Yılmaz Çamkesen, geçmişten günümüze değişen fotoğrafçılığı anlattı. Çamkesen, karanlık odada kendini sihirbaz gibi hissettiğini, fotoğraf makinelerinin 36'lık pozlu zamanlarında fotoğrafların çok değerli olduğunu, günümüzde ise çok fotoğraf çekilip bu fotoğrafların değersizleştiğini söyledi.

Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkan Vekili Yılmaz Çamkesen, fotoğraf makinesini çok küçük yaşlarda amcasının yanında eline aldı. O günden sonra fotoğraf tutkusunu bırakmayan Çamkesen, meslekte 26'ncı yılını tamamladı. Çamkesen, yurt dışından gelen fotoğraf makinelerinin ve filmlerinin çok pahalı olduğu zamanlarda tutkuyla işe bağlanarak maaşından para artırıp fotoğraf çekme yeteneğini ilerletti.

MUCİZELER YARATAN SİHİRLİ KARANLIK ODA

Geçmişten günümüze fotoğrafçılığı anlatan Yılmaz Çamkesen, karanlık odanın mucizeler yaratılan bir yer olduğunu söyledi. Çamkesen, “Karanlık oda sihirli bir oda. Beyaz bir kağıdı kimyasal maddeleri karıştırıp içerisine elini daldırarak, o beyaz kağıttan yavaş yavaş gelişen fotoğrafı görüyorduk. Kendini sihirbaz gibi hissediyorsun. Karanlık odanın içerisinde kırmızı loş bir lamba da vardı. O atmosfer çok güzel bir duyguydu. Orada çalışmak çok farklıydı. O günleri özlüyorum" diye konuştu.

SİYAH BEYAZDAN RENKLİYE, RENKLİDEN DİJİTALE

Eski yetenekli fotoğrafçıların pek kalmadığını söyleyen anlatan Çamkesen, “Bu işe ilk siyah beyaz fotoğraflarla başladım . O zamanlar renkli fotoğraflara geçiş dönemiydi. Hem siyah beyaz, hem renkli hem de dijital fotoğrafları gördüm. Bu konuda şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Fotoğrafçılık çok kolay bir meslek değil. Becerisi olan insanlar bazı teknikleri kullanarak çok güzel eserleri ortaya çıkarıyor" dedi.

ESKİDEN FOTOĞRAFLAR DAHA DEĞERLİYDİ

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte insanların hobi amaçlı fotoğrafçılık yaptığını anlatan Yılmaz Çamkesen, şöyle konuştu:

“Fotoğraf makineleri eskiden filmliydi ve bunun bir bedeli vardı. En fazla 36'lık filmler vardı ve bunun bugünkü değeri ortalama 15-20 TL. Tatile giden bir kişi dijital fotoğraf makinesi ya da cep telefonuyla yaklaşık 300 fotoğraf çekiyor. Bunu da 36'lık filmlere böldüğünüz zaman neredeyse 6-7 makara ediyor ve yaklaşık 150 TL maliyet ortaya çıkıyor. Fotoğraf eskiden az çekilip, çok değerliydi. Günümüzde çok fotoğraf çekilip değersizleşti. İstediğinizde fotoğrafı açıp bakabiliyorsunuz ama bastırmak aklımıza gelmiyor. İnsanların ne zaman telefonları kayboldu, kırıldı ya da bilgisayarındaki bütün veriler yok oldu işte o zaman fotoğrafın kıymeti ve değeri anlaşılıyor."

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