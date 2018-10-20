Gecekondu taraftarlarından Başkan Ertürk’e ödül

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankaragücü'nün sevilen taraftar grubu ‘Gecekondu’ tarafından düzenlenen ‘1910 Ankaragücü Gecesi’ne katıldı.

MKE Ankaragücü’nün önde gelen taraftar gruplarından 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği (Gecekondu) tarafından 1910 Ankaragücü Gecesi düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, milletvekilleri ve futbolcular ile birçok taraftarlar katıldı.

‘ANKARAGÜCÜ ÖNEMLİ BİR DEĞER’

Ankaragücü taraftarlarını maçlarda yalnız bırakmayan ve onlarla birlikte tribünde maçı takip eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, gecede anlamlı bir ödüle layık görüldü. Başkan Ertürk’e, Ankaragücü’ne katkılarından dolayı üzerinde kulübün kuruluş yılının ve isminin yazılı olduğu bir figür verildi. Başkan Ertürk, Ankaragücü’nün yalnızca bir futbol takımı, bir spor kulübü olmadığını belirterek, Ankaragücü’nün başkent için önemli bir değer olduğunu söyledi. Başkan Ertürk, “Maçlarda olduğu gibi bu anlamlı gecede kardeşlerimizi yalnız bırakmayarak, aralarındaki yerimizi aldık. Gururluyuz güçlüyüz Ankaragüçlüyüz. Ankaragücü'nün ve taraftarlarının her zaman yanındayız” dedi.

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