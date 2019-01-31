Gece kanepede uyudu, sabah ölü bulundu

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'un Gölhisar ilçesinde oturan Ahmet Türel (38), evinde ölü bulundu.
Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi'nde oturan Ahmet Türel, gece saatlerinde eve gelerek kanepede uyudu. Sabah saatlerinde eşi, Ahmet Türel'i uyandırmak istedi. Türel'in tepki vermemesi üzerine eşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Türel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Türel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
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