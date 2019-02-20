Gebzespor'un yeni başkanı İlker Çakır oldu

GEBZE(Kocaeli), () - TFF 3. Lig takımlarından Gebzespor'un yeni başkanı kulübün eski başkanlarından İlker Çakır oldu.

Gebzespor'un tesislerinde yapılan kongrede başkanlığa İlker Çakır seçilirken, mevcut başkan Abbas Sır ve yönetim de yeni yönetimde görev aldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Abbas Sır, SGK ve vergi dairesinden aldığı borcu yoktur yazılarını gösterirken, duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarını silerek konuşan Sır, görevi İlker Çakır'a teslim etti. Tebrikleri kabul eden İlker Çakır, kongre sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Abbas Sır ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Kulübü çok iyi yönetmişler. Gebzespor'un borcu olmaması üst liglerin habercisidir. Biz de üst ligler hedefini yakalamak için çaba göstereceğiz." dedi.