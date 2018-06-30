Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), () - 3'ÜNCÜ Ligde mücadele edecek olan Gebzespor'un yeni başkanı Abbas Sır oldu.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Gebzespor, şampiyon olarak 3'üncü Lige yükseldi. 5 yıl aradan sonra Gebzespor'u yönetimi ile birlikte şampiyon yaptıktan sonra olağan üstü kongre kararı alan Yusuf Öztürk, kongrede aday olmayacağını belirtti. Gebzespor'da bugün olağan üstü kongreye gidildi. Bugün kulüpte gerçekleşen olağan üstü kongrede başkan adayı çıkmayınca, yönetiminde sportif direktör olarak görev yapan Abbas Sır aday gösterildi. Abbas Sır, Gebzespor'un yeni başkanı seçildi. Gebzespor'un yönetiminde Zeki Sarı, Köksal Aydın, Cem Demir, Recep Avcı, Sezai İri, Şener Çelikkaleli, Ahmet Subaşı ve Mustafa Turan yer aldı.