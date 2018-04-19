Gebze Belediyesi'nden 7 bin öğrenciye bisiklet

GEBZE(Kocaeli), () - GEBZE Belediyesi, Gebze'deki 5'inci sınıflarda eğitim gören 7 bin öğrenciye bisiklet armağan ediyor. Öğrencilere bisikletlerini okullarında hediye eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Bisikletleri, trafik kurallarına uyarak, kazasız belasız ve güle güle kullanın" dedi.

Geçen yıl binlerce bisikleti Gebzeli öğrencilere armağan eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, bu yıl da okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere bisiklet hediye ediyor. Farabi Ortaokulu, Adem Yavuz Ortaokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu'nda düzenlenen bisiklet dağıtım törenlerine katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, okullara gelişinde öğrenciler tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Öğrencilerle, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Siz değerli evlatlarımız yarının aydınlık Türkiye'sinin teminatısınız. Tüm imkanlarımızla sizlerin yanında ve destekçisi olmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da sürdüreceğiz. Tüm projelerimizin ve çalışmalarımızın temelinde var olan genç kardeşlerimizden bizlerin beklentisi sahip olduğunuz en kıymetli sermaye olan zamanı iyi değerlendirmeniz ve kendinizi en güzel şekilde geleceğe hazırlamanız, yetiştirmeniz. Bu vesileyle 44 okulumuzda 5'inci sınıf öğrencisi 7 bin evladımıza armağan edeceğimiz bisikletleri, trafik kurallarına uyarak, kazasız belasız kullanmanızı Rabbimden temenni ediyorum. Güle güle kullanın. Başarılarınız daim olsun" dedi.

Başkan Köşker daha sonra öğrencilere bisikletlerini hediye etti. Bisiklet dağıtımları belirlenen program dahilinde devam edecek.