Gebze Belediyesi'nde dolandırıcılık uyarısı

GEBZE(Kocaeli), () - GEBZE Belediyesi, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, başkan yardımcısı ve idarecilerin adını kullanarak para yardımı talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Gebze Belediyesi para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Gebze Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak ve diğer idarecilerin adı kullanılarak vatandaşların ve şirketlerin telefonla arandığı, 'mültecilere, hastalara, öksüzlere para ve yardım talep edildiği' bilgisine ulaşıldığı, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.



Yapılmak istenen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat çeken belediye yetkilileri, Gebze Belediyesi'nin başta başkanı ve her hangi bir yetkilisinin adının kullanılarak para yardımı veyahut diğer yardımların toplanmasının mümkün olmayacağını belirtildi. Gebze'de faaliyet gösteren şirketlerin tüzel kişileri, yönetici, idarecilerini ve Gebzeli vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Gebze Belediye Başkanlığı, bu tip girişimlerin de kolluk birimlerinin takibinde olduğunu bildirdi.