Gebze Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardımcı oldu

GEBZE(Kocaeli), () - GEBZE Belediyesi, 2018 yılında 7 bin 915 kişiye gıda, 1550 çocuk bezi, 130 hasta yatağı, 463 kişiye okul kıyafeti-kırtasiye malzemesi ve 721 kişiye kıyafet yardımında bulundu.

Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuldu. 2018 yılında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 7 bin 915 kişiye gıda, 1550 çocuk bezi, 130 hasta yatağı, 32 yangın yardımı, 463 kişiye okul kıyafeti-kırtasiye malzemesi ve 721 kişiye kıyafet yardımında bulundu. İhtiyaç sahibi vatandaşların Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarından faydalanabilmeleri için ihtiyaç sahibi belgesi, kimlik fotokopisi ve varsa engelli raporu ile başvurmaları gerekiyor. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında titizlikle durulduğunun altını çizen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri, imkanlar doğrultusunda yardımların 2019'da da devam edeceğini bildirdi.