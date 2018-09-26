Gebeli Mahallesi sakinlerine huzur toplantısı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gebeli Mahallesi sakinlerine yönelik 'huzur toplantısı' düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün, Vali İsmail Fırat İlkokulu'nda düzenlediği toplantıya Vali Ömer Faruk Coşkun, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Özener, bazı kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Toplantıda mahalle sakinleri hırsızlık, dolandırıcılık, mobil iletişim dolandırıcılığı, silah atma gibi genel güvenlik konularında sunum eşliğinde bilgilendirildi. Vatandaşlar ise talep ve şikayetlerini yetkililere ileterek çözüm bulunması konusunda yardım istedir.



TALEPLER YERİNE GETİRİLECEK

Vali Coşkun, taleplerin kısa sürede yerine getirileceğini belirterek, "Bu toplantıda, beklentilerimiz ve emniyet ve asayiş konusunda dikkat etmesi gereken hususlar paylaşılacak. Bu anlamda asayiş konusunda farkındalığın arttırılmasına yönelik tür çalışmaları hep birlikte yürütmüş olacağız. Emniyet asayiş olayları ve diğer tüm kamu hizmetleri konusunda beklentilerinizi dinleyeceğiz" dedi.

Katılımcılara ayrıca toplantı salonu önünde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda, bilgilendirici broşür dağıtıldı.

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