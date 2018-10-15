Gebeli caddesine sıcak asfalt

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi tarafından, Gebeli Caddesi 10 bin metrekare sıcak asfaltla kaplanacak.

Belediye Asfalt Şantiye ekiplerince, mahallelerde ve kentin ana arter yollarında yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Osmaniye vatandaşların yoğun kullandığı şehrin ana arter yollarından bir tanesi olan Gebeli Caddesinde de yol kazıma çalışmaları başladı. Alt yapısı tamamlanan Endüstri Meslek Lisesi ve Cumhuriyet Camii arasında kalan bölümde çalışmalar hızla devam ediyor. Kazı işlemlerinin ardından zemin sıkıştırma ve asfalt serim işlemlerinin hız kesmeden başlayacağı belirtildi.

Gebeli Caddesinde yapılacak tüm çalışmaların sonunda toplamda 10 bin metrekare asfalt serim işlemi yapılmış olacak. Kısa sürede bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulacağı kaydedilen caddede yol yapım işlemlerinin akabinde şehrin diğer ana arter yollarında çalışmaların başlayacağı kaydedildi.



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