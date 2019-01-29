Gebe okulu eğitimleri devam ediyor

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, yaptığı açıklamada, “Devlet hastanesinde , 'bilinçli anneler, sağlıklı nesiller, mutlu aileler' sloganı ile kapılarımızı açtığımız Kırklareli Devlet Hastanesi gebe okulumuzun anne adaylarına vermiş olduğu eğitimler hız kesmeden devam ediyor” dedi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, “Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini artırarak, anne adaylarının güvenli, kaliteli gebelik ve doğum sonu bakım hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla açılan okulumuzda 2019 yılının ilk eğitim programı başladı.Gebe Okulumuza kayıt yaptıran gebelerimize; uzman hekim ve ebeler eşliğinde gebelik süreci ile ilgili bilgiler, fizyoterapist eşliğinde doğumu kolaylaştıran hareketler ve solunum egzersizleri, diyetisyen eşliğinde gebelikte beslenme programları ve psikoloğumuz eşliğinde gebelikte yaşanabilecek ruhsal durumlar vb. konularında verilen eğitimler 4 haftada tamamlanarak gebe okulumuzdan mezun olan gebelerimize katılım belgeleri verilmektedir” dedi.