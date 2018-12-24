Gazişehirli engelli basketçiler seriyi sürdürdü

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Süper Liginde Gazişehir Gaziantep BŞB. kendi evinde oynadığı Altınordu maçını 77-62 kazanarak galibiyet serisini devam ettirdi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 10'inci haftasında Altınordu takımını konuk eden Gazişehir Gaziantep BŞB. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bu karşılaşmayı 77-62 kazanarak galibiyet serisini devam ettirdi. Süper Lig'de 10 maçta 3 yenilgi, 7 galibiyet elde eden Gazişehir'in maçını Gaziantep Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı ve ASKF Başkanı Abdülkadir Gözegir'de izledi.

Gazişehir-Altınordu arasında oynanan tekerlekli sandalye basketbol maçına hayran kaldığını belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, “Sporun her branşı çok önemli ve çok güzel. Ancak Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ayrı bir önem arz ediyor. Hem engellilerin topluma kazandırılması, hem sportif anlamda Gaziantep'in bu branş da temsil edilmesi çok önemli. Bu takımı oluşturup sahip çıkarak bu noktalara getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gazişehir Kulüp Başkanı Adil Konukoğlu'nu tebrik ediyorum. Sosyal sorumluluk anlamında bu takım Gaziantep için ayrı bir değer. Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında Gaziantep'i temsil etmeleri de daha anlamlı. Altınordu ile oynadıkları maçta sporcuların azmine, hırsına ve istekli olmalarına hayran kaldım. Azmin zaferi bu olsa gerek. Fırsat buldukta maçlarına geleceğim. Altınordu karşısında alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve sporcuları tebrik ediyorum" dedi.

Gazişehir Gaziantep BŞB. - Altınordu arasında oynanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig karşılaşmasını Vali Davut Gül ile birlikte izleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in ve bizlerin büyük önem verdiği tekerlekli sandalye basketbol takımımız bu şehrin gurur kaynağı oldu. Bu takım sadece sportif başarı da değil, sosyal sorumluluk anlamında gurur kaynadığımız oldular. Mümkün olduğu kadar tüm maçlarına gelmeye çalışıyorum. Her geldiğim maçta zevk alıyorum, ayrı bir heyecan yaşıyorum. Altınordu maçında da güzel bir galibiyet elde ettiler. Tüm takımı tebrik ediyorum. Aynı başarıyı sezon sonunda play off ve Avrupa kupası maçlarında göstereceklerine de inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı ve Gaziantep ASKF Başkanı Abdülkadir Gözegir, Altınordu maçı sonrası sahaya inerek tüm takımı tebrik etti.

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