Gaziray ulaşıma nefes aldıracak

GAZİANTEP’e metro konforunda banliyö hizmeti verecek Gaziray’ın çalışmalarına devam ediliyor. Günde 100 bin kişinin taşınması planlanan 1.1 milyar liralık Gaziray projesinde bazı istasyonlar bitim aşamasına geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi ulaşımını rahatlatmaya yönelik hazırladığı Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesini birbirine bağlayacak olan 25 kilometre uzunluğunda 17 istasyonlu Başpınar ve Mustafa Yavuz istasyonları arasının yeniden inşa edilmesi altyapı ve üstyapı yapım işleri (Gaziray Projesi’ne) dönük çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

2019’DA BİTİRİLMESİ BEKLENİYOR

Gaziray’ın yapımına hızla devam edildiğini dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan, Gaziray’ın 2019 yılında bitirilmesinin planlandığını söyledi. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte şehrin bir ucundan diğer ucuna daha kolay ve daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlanacağını vurgulayan Cihan, “Başpınar Organize Sanayi’de 130 bin kişi çalışıyor. Bunlar sürekli servislerle gidip geliyor. Şuanda istasyona baktığımızda tramvayımız var. Ulaşım Master Planımızda bulunan metro hatlarımızın şuanda 2 tane ayrı projesini yapıyoruz. Onlar da istasyona geliyor. Dolayısıyla istasyon bir aktarma merkezi. İstasyonumuza metro ile bütün otobüslerimizin toplanmasını orada yapacağız. Bir istikametten diğer istikamete gitmek isteyen vatandaşlarımız orada aktarma yapacak, böylece Gaziantep’in her yerine ulaşabilecek. Gaziray’ın geçtiği yerlerde mevcut demir hattında duraklarımız var. Bütün vatandaşlarımızın ulaşımı rahatlayacak. Hem şehirle bağlantısı hem de Organize Sanayi ile olan ulaşım aksları güçlenmiş olacak” diye konuştu.

"GAZİANTEP’İ DEMİR AĞLARLA ÖRÜYORUZ"

Her şeyin planlandığını ve olası bütün ihtimallerin düşünüldüğünü dile getiren Sezer Cihan, “Gaziantep’e metro kalitesinde hızlı tren geliyor. Vatandaşların ulaşımı ucuz olacak çünkü aktarmalarımız ücretsiz olacak. Gaziantep’in metro ağlarını örüyoruz, bunun da başlangıcını yapmış olduk. Biz, 30-40 yıl sonra bile Gaziantep’in neresine metro yapılacak diye planladık. Bu şehrin yoluna kavşağına kadar planlı” dedi.

HEDEF GÜNDE 100 BİN KİŞİ

Gaziray projesi, Başpınar ve Mustafa Yavuz istasyonu arasında 25 kilometre uzunluğunda 17 istasyonla hizmet vereceği bildirilirken, Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Sitesini birbirine bağlayan güzergah üzerinde yeni stadyum, otogar ve yeni yerleşim alanları bulunacak. Klima ve güvenlik sistemi başta olmak üzere, her türlü konfora sahip banliyö dizilerinin hizmet vereceği proje, nüfusu 2 milyona ulaşan Gaziantep'in kent içi ulaşımına önemli katkı sağlayacak. 2019 yılı sonunda tamamlanması planlanan Gaziray ile ilk etapta günde 100 bin kişinin taşınması hedefleniyor.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×