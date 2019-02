Gazipaşa Ziraat Odası'nda seçim

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - GAZİPAŞA Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut Başkan Yusuf Çelik yeniden seçildi.

Gazipaşa Ziraat Odası'nın 5'inci olağan genel kurulu Gazipaşa Ziraat Odası'nda yapıldı. Kongreye başkanlık divanının seçilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından yönetim kurulu ve denetim kurulu ibra edildi. Oda faaliyet raporlarının okunmasının ardından 2019-2020 yılları tahmini bütçe görüşmesi onayladı. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Mevcut Başkan Yusuf Çelik tek listeyle seçime girdi. Yaklaşık 13 bin kayıtlı üyesi bulunan Gazipaşa Ziraat Odası'na bağlı 53 delegeden 47'si oy kullandı. 47 oydan 44 geçerli oy olan Yusuf Çelik yeniden başkan oldu. Yusuf Çelik'le birlikte Gazipaşa Ziraat Odası meclisine 21 kişi seçildi. Yapılan seçimin ardından 21 kişilik meclis üyeleri yönetimi belirlemek için yeniden sandık başına gitti. 20 kişinin oy sonucunda Gazipaşa Ziraat Odası'nın yeni yönetimi de belirlendi.

Yusuf Çelik yönetiminde Gazipaşa Ziraat Odası Meclisi'nde şu isimler yer aldı; Yusuf Çelik, Hasan Kaplan, Arif Özkaya, Hasan Çetin, Cihan Özdemir, İsa Kılınç, Ahmet Gürgen, Hasan Sönmez, İsmail Yıldırım, Mehmet Polat, Nevzat Kızıltaş, Mustafa Toksöz, Mehmet Çelik, Fatih Görgülüer, Şevket Baş, Ali Demiral, Mehmet Tuncer, Kemal Çomruk, Ahmet Çağlar, Cevdet Demiral, Ali Tevfik Şen.

Gazipaşa Ziraat Odası Yönetim Kurulu ise Yusuf Çelik, Hasan Kaplan, Arif Özkaya, Hasan Çetin, Cihan Özdemir, İsa Kılınç, Ahmet Gürgen yer alırken, yedek listede; Cevdet Demiral, Ahmet Çağlar, Kemal Çomruk ve Mustafa Toksöz'den oluştu.

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, "Kazanan her zamanki gibi çiftçilerimiz olmuştur. Çiftçilerimizi temsil eden ve delege olarak seçilenler Ziraat Odası 5'inci olan genel kurulunda tercihlerini yaptı. Herkese teşekkür ederim. Bugüne kadar odamız ve çiftçilerimiz adına her şeyin en güzelini yapmaya çalıştık ve her şeyin en güzelini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI