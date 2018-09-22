Gazipaşa Selinus müzikle yankıladı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Selinus Antik Kenti'nde konser düzenlendi.

Antik Kentlerde farkındalık oluşturmak amacıyla hareket eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Gazipaşa'da ikinci kez Antik Kentler Konseri düzenledi. Tarihi Selinus Kalesi'nin eşsiz manzarasıyla Selinus Sahilinde gerçekleştirilen konsere ilçe halkı da büyük ilgi gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarında görevli hocaların sahne aldığı gecede adeta nostalji rüzgarı esti. 'Bir Başkadır Benim Memleketim, Kimler Geldi Kimler Geçti, Bambaşka Biri, Sen Benim Şarkımsın' gibi şarkılara izleyenler hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kaya ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Şube Müdürü Kerem Önal sanatçılara çiçek takdim etti.

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