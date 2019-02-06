Gazipaşa'da 'Yaya Öncelikli Trafik' etkinliği

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' dolayısıyla 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Milli Egemenlik Bulvarı Merkez Anadolu Lisesi önünde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikte Kaymakam Ali Sakar, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, kurum amirleri ve öğrenciler yaya geçitlerini kullanarak sürücülerin yayaya yol vermesi konusuna dikkati çekmeye çalıştı. Uygulamada sürücülere yaya öncelikli trafik algısı oluşturulmaya çalışıldı.

Kaymakam Ali Sakar, Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın etkinliğiyle ilgili sürücüleri bilgilendirirken, yayalara yol vermeleri konusunda da uyardı. Kaymakam Ali Sakar, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, sürücülerin görevli bir kişi ya da trafik ışıkları olmadığı yaya geçitleri ile okul geçitlerinde yavaşlamaları, buradan geçen veya geçmek üzere olanlar varsa, yol vermeleri zorunlu hale geldi. Bu kanunla birlikte bu bilincin de ülkemizde yaygınlaşması gerekiyor. İçişleri Bakanlığımız bu noktada bütün il valiliklerine eş zamanlı olarak uygulamanın tanıtımı ve farkındalığın oluşturulması için yazı gönderdi. 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' isimli bu uygulama dolayısıyla buradayız. Bu bilincin oluşması için buradayız. Gazipaşa'da insanımızın, sürücülerimizin bu bilinci çok kısa sürede oluşturacaklarını düşünüyorum. Burada önemli olan, çocuklarımızın güvenli şekilde okullara ulaşmasını sağlamak, trafik güvenliğini sağlamak ve bunu aksatmadan da hayata yol vermektir. Bu kapsamda bütün daire amirlerimizle birlikte buradayız. Uygulamanın başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

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