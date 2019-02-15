Gazipaşa'da silahlı kavga

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Çağatay A.'nın tabancayla ateş etmesiyle Hese Doğan bacağından yaralandı.

Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki olay, dün gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Hese Doğan ile Çağatay A., sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağatay A., tabancayla Hese Doğan'a sağ bacağından vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hese Doğan ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Gözaltına alınan Çağatay A. ise işlemleri için Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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