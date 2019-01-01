Gazipaşa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde iddiaya göre tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla bacağından vurulan Sertan Yıldız yaralandı.

Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bir iş yeri önündeki kaldırımda saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Sertan Yıldız ile iş yeri sahibi Alaattin K. tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesinin ardından Alaattin K. tabancayla Sertan Yıldız'a ateş açtı. Sertan Yıldız sağ bacağından yaralanırken, Alaattin K. ise olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sertan Yıldız ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Alaattin K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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